NXT: Wes Lee venció a Dion Lennox

En la más reciente edición de NXT, y en la segunda lucha de la noche, vimos una buena lucha entre el joven talento Dion Lennox, que empieza a ganarse a los fans tanto en la arena como en redes sociales, y el ya más experimentado, Wes Lee, quien a la postre salió vencedor.

Lee sorprendió con una patada en la cabeza. Luego sí sonó la campana y Lee sacó del ring con fuerza a Lennox. Luego, le conectó un tremendo tope suicida y lo metió de nuevo al encordado, en donde lo pateó en la cabeza con una patada enzuigiri.

Lennox luego envió contra la lona con un rompe espinas dorsal a Lee, bastante sorpresivo, pero Lee logró evitar la tercera palmada del réferi contra la lona y con su Kardiak Kick logró él el toque de espaldas y la victoria. Después de la lucha, Wes Lee retó a Trick Williams y este apareció para atacarlo y aceptar la lucha.

DION SENT WES LEE TO THE MOON#WWENXT pic.twitter.com/eQME4iQs3I

— THE BOULDER 🪨 (@BASINGSEGRAPS) January 22, 2025