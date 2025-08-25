NXT volverá a Full Sail para un episodio especial

La WWE comenzó a grabar episodios de «NXT» en las instalaciones de Full Sail University desde el 2012. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, NXT comenzó a transmitir sus programas desde el WWE Performance Center, y se ha mantenido allí hasta la actualidad. Esto implica que la compañía dejó, de manera defintiva, la universidad de Winter Park, Florida.

► NXT volverá a Full Sail luego de cinco años

«WWE NXT» regresará a la Universidad Full Sail por primera vez desde 2020 el próximo martes 16 de septiembre, con un episodio especial de «Homecoming», situación que fue anunciada durante el evento NXT Heatwave de este domingo. También se anunció que los boletos saldrán a la venta durante esta semana.

«Esto será especial. WWE NXT regresa a Full Sail el MARTES 16 de septiembre para NXT Homecoming EN VIVO en The CW. ¡Las entradas salen a la venta el MIÉRCOLES!»

Inicialmente, se realizó un programa de «NXT Full Sail Ahead» en diciembre de 2011 antes de transmitir de manera regular un año después, y en el 2015, también se grabó allí «WWE Tough Enough». Además, los estudiantes del Full Sail University tuvieron la oportunidad de colaborar en la producción de las grabaciones, y con la venta de mercancía y entradas se contribuyó a un fondo de becas para la universidad. El último programa se grabó allí el 23 de septiembre de 2020, y en dicho recinto muchos presenciaron el inicio de su aventura en la WWE de algunas de las estrellas actuales como Seth Rollins, Roman Reigns, Kevin Owens, Sami Zayn, Rhea Ripley, Damian Priest, Bronson Reed, Raquel Rodríguez, Iyo Sky, Adam Cole, Roderick Strong, entre otros.