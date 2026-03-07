NXT VENGEANCE DAY 2926 .— Joe Hendry ganó el vacante Campeonato NXT en una épica lucha de escaleras el pasado 3 de febrero, derrotando a Ricky Saints, Dion Lennox, Jackson Drake, Keanu Carver, Sean Legacy y Shiloh Hill. Saints no quedó conforme, sino furioso, y se fijó en la mente la obsesión de recuperar el oro, así que una semana después, atacó a Hendry después de que éste defendiera el título ante Jackson Drake. Como esto no se podía quedar así, Hendry contestó la agresión siete días más tarde, por cual se pactó una lucha titular entre ellos. ¿Podrá Saints volver a ceñirse el título máximo de la marca plateada o Hendry demostrará que mucho más que un trend musical?La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
La Campeona Norteamericana NXT, Izzi Dame, expondrá el título ante Tatum Paxley. Dame le costó a Paxley el Campeonato Femenil NXT y destronó a Thea Hail para convertirse en campeona. Paxley busca venganza contra su ex compañera de The Culling.
En una lucha estilo NXT Underground, Lola Vice se medirá con Kelani Jordan. Ambas han estado en rivalidad durante semanas, con Jordan incluso rompiendo la mano de Vice de manera brutal. La ex campeona de combate exigió este encuentro al Gerente Interino Robert Stone.
El cartel completo de NXT Vengeance Day es:
- CAMPEONATO NXT: Joe Hendry (c) vs. Ricky Saints.
- CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Izzi Dame (c) vs. Tatum Paxley.
- NXT UNDERGROUND: Lola Vice vs. Kelani Jordan.
- STREET FIGHT: Blake Monroe vs. Jaida Parker.
- PARKING LOT BRAWL: Tony D’Angelo vs. Dion Lennox.
WWE NXT Vengeance Day 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
1. Pelea callejera: Blake Monroe vs. Jaida Parker
