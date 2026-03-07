NXT VENGEANCE DAY 2926 .— Joe Hendry ganó el vacante Campeonato NXT en una épica lucha de escaleras el pasado 3 de febrero, derrotando a Ricky Saints, Dion Lennox, Jackson Drake, Keanu Carver, Sean Legacy y Shiloh Hill. Saints no quedó conforme, sino furioso, y se fijó en la mente la obsesión de recuperar el oro, así que una semana después, atacó a Hendry después de que éste defendiera el título ante Jackson Drake. Como esto no se podía quedar así, Hendry contestó la agresión siete días más tarde, por cual se pactó una lucha titular entre ellos. ¿Podrá Saints volver a ceñirse el título máximo de la marca plateada o Hendry demostrará que mucho más que un trend musical?La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

La Campeona Norteamericana NXT, Izzi Dame, expondrá el título ante Tatum Paxley. Dame le costó a Paxley el Campeonato Femenil NXT y destronó a Thea Hail para convertirse en campeona. Paxley busca venganza contra su ex compañera de The Culling.

En una lucha estilo NXT Underground, Lola Vice se medirá con Kelani Jordan. Ambas han estado en rivalidad durante semanas, con Jordan incluso rompiendo la mano de Vice de manera brutal. La ex campeona de combate exigió este encuentro al Gerente Interino Robert Stone.

El cartel completo de NXT Vengeance Day es:

WWE NXT Vengeance Day 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Campeonato NXT

Joe Hendry (c) vs. Ricky Saints Hendry Retiene 75% Hendry está en el mejor momento de su carrera. Saints necesita más desarrollo antes de recuperar el título. Campeonato Femenil Norteamericano

Izzi Dame (c) vs. Tatum Paxley Dame Retiene 70% Su reinado dominante continúa. Paxley está cerca pero aún no es la elegida para terminar con Dame. NXT Underground Match

Lola Vice vs. Kelani Jordan Lola Vice 65% La ex campeona de combate tiene ventaja en este formato extremo. Busca venganza por su mano rota. Street Fight

Blake Monroe vs. Jaida Parker Blake Monroe 60% Mayor momentum y necesidad de victoria para establecerse en la división femenina. Parking Lot Brawl

Tony D’Angelo vs. Dion Lennox Tony D’Angelo 75% «El Don» necesita venganza contra DarkState. Lennox es una víctima perfecta para su push.

NXT VENGEANCE DAY 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Joe Hendry vs. Ricky Starks 1. Pelea callejera: Blake Monroe vs. Jaida Parker Las dos empezaron dándose con todo y Jaida rápidamente decidió sacar una mesa, aunque Blake aprovechó el descuido y la atacó utilizando un bate antes de decidir sacar otros objetos. Blake le aplicó un Suplex a su rival contra una silla, pero Jaida respondió castigándola con un palo de kendo y luego continuó el castigo afuera, mientras armaba una mesa; sin embargo, falló una embestida e impactó contra las escaleras metálicas. Blake siguió sacando más objetos, pero Jaida aprovechó el impulso para contraatacar. Blake volvió a tomar el control cuando estaban sobre la tercera cuerda, y tras burlarse de su rival, la castigó con la ayuda de un par de sillas. Jaida respondió atacando a su rival usando un palo de kendo, seguido de un Suplex, pero Blake se salió hábilmente del ring para evitar el conteo. Blake sorprendió a su rival con la tapa del bote de basura, pero volvió a perder tiempo buscando un ladrillo y Jaida la golpeó con una silla, antes de lanzarse sobre Blake para romper una mesa. Blake lanzó un contraataque que incluyó un cabezazo que dejó aturdida a Jaida. Luego, sacó unos diamantes de una bolsa y las arrojó en el ring, donde pudo aplicarle unas pinzas y una DDT sobre dichos objetos para sellar el triunfo. El Final DDT de Blake Valoración 7.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen uso de la estipulación. Mucha intensidad aquí.

