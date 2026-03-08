NXT Vengance Day: Tony D’Angelo derrota a Dion Lennox

La rivalidad entre Tony D’Angelo y DarkState llegó a un punto muy alto, cuando se pactó una lucha que inició incluso mucho antes de que ambos luchadores estuvieran en la arena.

La tensión explotó desde antes del combate cuando el coche de Tony D’Angelo llegó al recinto. Sin embargo, el conductor no era el propio luchador. Los integrantes de DarkState atacaron el vehículo el cual era conducido por un doble, pero el verdadero D’Angelo apareció poco después armado con una palanca para enfrentarlos.

El caos se desató de inmediato cuando Dion Lennox comenzó a pelear con Tony, llevando la acción hacia el interior del recinto. Mientras tanto, el resto de DarkState buscó otra entrada para unirse a la confrontación, obligando a la seguridad a intervenir sin demasiado éxito.

En medio del caos, Osiris, Saquon y James lograron inmovilizar a D’Angelo para que Lennox lo atacara con una palanca, pero el grupo OTM apareció para equilibrar las cosas. Parte del roster se sumó al altercado, dejando finalmente a Tony y Dion continuar su rivalidad mano a mano.

La pelea tomó un giro espectacular cuando ambos atravesaron una pared cercana a la mesa de comentaristas durante su entrada al recinto. Finalmente, llegaron al ring y el árbitro pudo hacer sonar la campana para iniciar oficialmente el combate.

Lennox tomó la delantera en los primeros minutos castigando a D’Angelo contra las cuerdas y conectando un poderoso spinebuster que estuvo cerca de darle la victoria.

Sin embargo, Tony respondió con una impresionante serie de cuatro german suplex consecutivos, seguida de un release german suplex que levantó a los aficionados de sus asientos.

► Momentos Clave

La pelea volvió a trasladarse momentáneamente al exterior del ring. Lennox lanzó a D’Angelo contra las escaleras metálicas y posteriormente ejecutó un brutal suplex desde la barrera que destrozó la mesa de comentaristas, provocando fuertes reacciones del público.

Dion regresó al ring con ventaja y aplicó una powerbomb asistida con las cuerdas, pero D’Angelo logró resistir el conteo y aplicó un Spear y una Spinbuster para llevarse el combate.

► ¿Qué pasará ahora?

La rivalidad parece lejos de haber teminado, pues Tony sigue con una rivalidad clara contra DarkState y no parece que estos vayan a dejarlo en paz.