NXT Vengance Day: Blake Monroe derrota a Jaida Parker en lucha cajellera

La rivalidad entre Blake Monroe y Jaida Parker llegó a un punto crítico con una lucha callejera donde prácticamente todo estaba permitido.

Antes de que la lucha comenzara formalmente, ambas mujeres se encararon en el ring. Monroe tomó un palo de kendo para iniciar el castigo, pero Parker no permitió que lo utilizara, iniciando un intercambio físico que pronto se trasladó a ringside.

Jaida extrajo una mesa de debajo del ring, pero Monroe la sorprendió con un tubo por la espalda antes de ocultar nuevamente la mesa bajo el ring, lo que provocó abucheos del público. De regreso en el ring, Monroe intentó usar una silla, pero Parker respondió con fuerza, llegando incluso a estrellar a su rival sobre una estructura improvisada con palos de kendo y una silla.

La lucha continuó con un intercambio constante de castigos utilizando todo tipo de objetos. Parker lanzó a Monroe contra las escaleras metálicas e intentó conectar su Hipnotic, pero la británica logró esquivarlo.

Más adelante, Monroe atacó con un running hip attack reforzado con sillas, aunque Parker resistió el conteo. “The Glamour” incluso utilizó un collar de perlas como arma y atrapó a su rival en un STFU asistido con un palo de kendo, pero Jaida logró liberarse.

En ringside, Parker preparó una mesa junto a la mesa de comentaristas y buscó ejecutar el The Silencer desde lo alto, provocando cánticos de “Holy Shit!” del público. Sin embargo, Monroe sobrevivió y la lucha continuó.

► Momentos Clave

En los momentos finales, Monroe esparció una bolsa llena de diamantes sobre la lona. Cuando Parker intentó tomar ventaja, Blake le arrojó algunos al rostro, cegándola momentáneamente, luego le aplicó un DDT sobre los diamantes, la cabeza de Parker impactó contra los diamantes, permitiendo a Monroe asegurar la cuenta de tres y llevarse la victoria en una de las luchas más violentas de la noche.

► ¿Qué pasará ahora?

Las cosas podríans seguir escalando entre estas luchadoras, pues las cosas han estado tensas y podrían buscar un enfrentamiento más.