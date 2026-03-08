NXT Venance Day: Lola Vice noquea a Kelani Jordan en combate de NXT Underground

La rivalidad entre Lola Vice y Kelani Jordan llegó a un nuevo nivel con un NXT Underground Match, donde el combate se desarrolla rodeado de talentos en ringside y las reglas permiten un estilo mucho más cercano a las artes marciales mixtas.

Antes de comenzar oficialmente, ambas se encararon en el centro del ring. Vice tomó la iniciativa derribando a Jordan para lanzar una lluvia de puñetazos e intentar un triangle choke. Jordan logró escapar, pero Lola inmediatamente la atrapó en un Gojira Clutch.

Kelani reaccionó enfocando su estrategia en la mano lesionada de su rival, golpeándola contra uno de los postes y buscando debilitarla para reducir su ofensiva.

Jordan tomó momentáneamente el control con un suplex y posteriormente castigó la mano dañada de Vice con rodillazos. Incluso ejecutó un standing moonsault directo a la espalda de su rival para mantener la presión.

Sin embargo, Vice encontró una apertura para cambiar el ritmo del combate al sorprender a Kelani con un german suplex. A partir de ahí desató una serie de potentes patadas que enviaron a Jordan fuera del ring, cayendo sobre varios talentos de NXT que rodeaban el área.

La pelea continuó entre el público cuando Jordan sorprendió a Lola lanzándola contra la barrera y posteriormente encarando a su propio padre en las gradas antes de regresar la acción al ring.

► Momentos Clave

Una vez de vuelta en el centro del ring, Lola aprovechó un descuido de su rival para conectar un golpe definitivo. El impacto dejó a Kelani Jordan completamente noqueada sobre la lona, obligando a la réferi a detener el combate y declarar a Lola Vice como vencedora por KO.

► ¿Qué pasará ahora?

Lola Vice sigue en plan ascendente y ha mostrado ser una rival muy peligrosa, por lo que pronto podríamos verla en busca del título princial de NXT.