NXT UK TAKEOVER: BLACKPOOL II .— NXT UK dejó en el 2019 algunos de las mejores luchas del año, y ahora la división británica vuelve a la carga este domingo 12 de enero con NXT UK TakeOver: Blackpool II, un especial de WWE Network y donde todos los Campeonatos de la marca estarán en juego.

A dos semanas de que se lleve a cabo Worlds Collide, que enfrentará a NXT UK vs. NXT y donde ya existen varias luchas confirmadas, no podemos descartar una intromisión de las superestrellas de NXT en este especial, con el fin de aumentar las hostilidades. La acción de NXT UK se emite desde la Empress Ballroom, en Blackpool, Reino Unido.

NXT UK TAKEOVER: BLACKPOOL II

NXT UK TakeOver: Blackpool II | Inicio

Andy Shepard, Tom Phillips y William Regal nos dan la bienvenida al PreShow.

Luego, se da un repaso al cartel de esta velada. Informan que la arena está completamente llena.

El programa principal da inicio. Tom Phillips y Nigel McGuiness están en los comentarios, y ya tenemos la primera lucha:

► 1- Trent Seven vs. Eddie Dennis

Dennis no pierde tiempo y va en busca de Seven, quien lo sorprende con una powerbomb para una cuenta de 2. Luego conecta un DDT y rápidamente toma el control de las acciones, pero Dennis lo esquiva y le da su propio bombazo a Seven. Ambos están tendidos.

Sin embargo, el de Gales logra reponerse primero y es ahora quien toma el control del encuentro.

Sin embargo, Seven logra bloquear una maniobra de Dennis y consigue un Snapdragon para arrojar a su rival hacia fuera del ring, seguido de un tope.

Luego de una breve acción fuera del ring, ambos retornan y Dennis iba por un razor edge, pero no lo consigue, aunque si logra conectar un golpe con el antebrazo que envía a Trent Seven a la lona.

Trent Seven conecta un superplex, pero solo le sirve para cuenta de 2, pero luego falla una embestida e impacta contra el esquinero, cuyo protector había sido removido por Dennis, quien aprovecha para castigar a su rival y arrojarlo contra un pobre inocente que estaba al borde del ring. «Holy Sh**» corea el público.

Reingresan a Seven al ring y es cubierto solo por 2 segundos. Sin embargo, Dennis lo remata con el Next Stop Driver para 1, 2 y 3. El público abuchea.

Eddie Dennis es el vencedor en una regular lucha que fue muy corta para un TakeOver y un poco accidentada.

De momento, primer combate y bastante meh el combate. Esperemos que vaya mejorando el show #NXTUKTakeOver #NXTTakeoverBlackpoolII — Santi Hortal (@thesanti_54) January 12, 2020

► 2- Triple amenaza por el Campeonato femenil NXT UK: Kay Lee Ray vs. Toni Storm vs. Piper Niven

Esperamos un buen encuentro acá. ¿Aparecerá Rhea Ripley, actual Campeona NXT, quien ya tiene programada una lucha contra Storm en Worlds Collide?

Durante las presentaciones, Toni Storm no perdió tiempo y enseguida fue en busca de la campeona, aunque esta dio cuenta rápida de su retadora arrojándola contra la barrera. Sin embargo, Niven le lanza todo el peso encima, aprovechando la distracción de KLR.

La campeona se distrae celebrando y Storm, quien estaba fuera de circulación ingresa y se lanza contra ella, pero Niven es más astuta y conecta un Crossbody sobre la ex campeona NXT UK.

Suplex de Storm sobre Niven, pero es sorprendida por KLR con otro Suplex, y Niven da cuenta de la campeona con un tercer suplex. Las 3 están tendidas en la lona.

KLR, se recupera primero y va por una silla, a pesar de la advertencia del réferi. Ahora busca castigar a Storm con ella, pero Niven lo evita a tiempo y Storm es ahora quien toma la silla, aunque la deja luego de que es confrontada por Niven. Sin embargo, ambas se ponen de acuerdo y se hacen cargo de KLR.

Pero la campeona, aún estando en cierta desventaja, logra un senton conectando con sus dos retadoras. El público corea «NXT, NXT, NXT»

Storm está fuera de circulación y Niven conecta un Michinoku driver sobre KLR para una larga cuenta de 2. La campeona logra revertir una maniobra de Niven y con un rompecaras consigue cuenta de 2 y algo, Storm le retiene la mano al réferi para evitar la tercera palmada. Recuerden, no hay descalificación.

Storm Zero de Toni para KLR y cuenta de 2, Niven hace el salve y Toni Storm no lo puede creer. Storm le aplica a KLR un Storm Zero sobre Niven y la campeona sale del ring. Luego va por el Storm Zero sobre Niven, aunque lo convierte en pedigree, que solo le sirve para una cuenta de 2.

Storm busca liquidar esto con un frog splash sobre Niven, pero KLR llega y le conecta una superkick para dearla fuera de circulación y se roba el conteo de 3 segundos sobre Niven.

Kay Lee Ray es la vencedora en un buen encuentro y gracias a su astucia. Al público no le gustó el resultado, pero sí el encuentro. No hubo interferencia de NXT.

LADRONA LA KAY LEE SE LLEVA LA VICTORIA Y RETIENE EL TÍTULO FEMENINO, HERMOSO COMBATE #NXTUKTakeOver — Somos WWE PY 🇵🇾 (@SomosWWEPY) January 12, 2020

Travis Banks es enfocado y está junto al público asistente.

► 3- Tyler Bate vs. Jordan Devlin

Pinta para un buen encuentro. El público está con Bate y la acción inicia con Devlin tomando la iniciativa arrinconando a su rival contra el esquinero.

Luego de que Devlin aplicara una palanca al brazo de Bate, tenemos una secuencia rápida con un intento de conteo de 2 por parte de Devlin.

Devlin sigue en control y continúa el castigo para Bate, quien todavía no reacciona a pesar del apoyo del público.

Finalmente Bate logra aprovechar una apertura, arrojando fuertemente a Devlin hacia afuera del ring, seguido de un tope.

Bate va por una plancha desde el esquinero, pero Devlin lo recibe con las rodillas en alto para una cuenta de 2. Sin embargo, ha vuelto a tomar el control del encuentro.