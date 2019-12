NXT UK TakeOver: Blackpool II completa cartel con dos grandes luchas

El éxito del territorio británico de WWE se debe a varios factores. Pero más allá de la calidad de todos sus competidores o el respeto a la tradición luchística europea, están sus especiales. NXT UK TakeOver: Blackpool y NXT UK TakeOver: Cardiff fueron dos de los mejores shows vistos dentro de McMahonlandia en lo que llevamos de 2019, y NXT UK TakeOver: Blackpool II apunta a continuar la excelente dinámica, ya en 2020. Echen un vistazo al cartel que tras los últimos sucesos del programa semanal de la marca acaba de actualizarse con dos nuevos combates.

Aunque WWE no las ha hecho oficial todavía, las dos últimas luchas quedaron a punto de caramelo durante el episodio emitido la pasada noche, y estarán en el menú del evento.

El Bate vs. Devlin surgió del combate que el segundo disputó contra A-Kid hace un par de semanas, cuando antes del choque, «The Irish Ace» criticó el apoyo de Bate al gladiador español. Tensiones que fueron in crescendo con la victoria de Devlin, quien henchido de orgullo, se burló de las recientes derrotas del «Big Strong Boy», hasta desembocar en los sucesos vistos ayer, con un intento de distracción en la lucha que Bate tuvo frente a Noam Dar.

