NXT: Tyson DuPont y Tyriek Igwe, vencedores

En la más reciente edición de NXT, vimos cómo Tyson DuPont y Tyriek Igwe, conocidos como The High Ryze, lograron vencer a The Don of NXT, Tony D’Angelo, y Luca Crusifino en una interesante lucha por equipos.

Tyriek Igwe y Luca Crusifino iniciaron el combate con un forcejeo y toma de réferi. Tyson DuPont entró al relevo, pero Crusifino cedió el turno a Tony D’Angelo, quien conectó un codazo sobre DuPont.

► Así fue la victoria de Tyriek igwe y Luca Crusifino en NXT

Crusifino volvió a la acción, atacó a DuPont e Igwe con una ráfaga de golpes, aplicó un lazo al cuello sobre Igwe y sacó a DuPont del ring. Luego, se impulsó con ayuda de D’Angelo para lanzarse por encima de la tercera cuerda sobre High Ryze en ringside.

De regreso en el ring, DuPont sorprendió a Crusifino con una lanza y dio el relevo a Igwe, quien lo hizo rebotar contra la cuerda superior y buscó la cuenta, pero Crusifino resistió. DuPont volvió a ingresar y conectó un splash de pie sobre Crusifino, aunque tampoco logró la cuenta de tres.

Igwe regresó, aplicó una llave de rendición y luego castigó a Crusifino con una quebradora de espalda, seguida de un lazo al cuello y un splash en la esquina. Tony D’Angelo tomó el relevo y arremetió contra DuPont e Igwe, rematando a Igwe con un rompe espinas dorsal.

Channing Lorenzo “Stacks” apareció con una palanca, pero D’Angelo lo interceptó y lo sacó del ring. Crusifino tomó la palanca y se acercó por la espalda a D’Angelo, pero este lo sorprendió y lo confrontó.

La distracción fue aprovechada por DuPont, quien tomó el relevo, y junto a Igwe ejecutaron un ataque combinado sobre D’Angelo para quedarse con la victoria.

https://twitter.com/WWE/status/1932613618278813771?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1932613618278813771%7Ctwgr%5E334ee7fa4b82880fa55ad445b49868ece5f708f6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-19375710312921698261.ampproject.net%2F2505300108000%2Fframe.html