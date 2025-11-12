NXT: Thea Hail venció a Alba Fyre en sorpresivo resultado

En la más reciente edición de NXT, y en la segunda lucha de la noche, vimos cómo Thea Hail, logró una sorpresiva victoria ante Alba Fyre, en una lucha en donde estuvo acompañada por Joe Hendry.

Así fue la sorpresiva victoria de Thea Hail en NXT

► Momento clave de Thea Hail vs. Alba Fyre en NXT

La lucha fue corta, pero interesante. Thea sorprendió a todos con cómo ha mejorado en el ring. Castigó a la experimentada Alba con unas patadas y un lazo al cuello, pero falló un coffin drop. Alba sorprendió con una rodada a espaldas, pero no pudo hacer nada.

Luego, Alba conectó un Tornado DDT y casi gana, pero Hail la sorprendió con un Michinoku Driver y casi se llevan la victoria. Momentos después, Alba conectó una superkick y casi se lleva la victoria. Alba intentó conectar una Gory Bomb, pero Thea la sorprendió con una rodada a espaldas y ahora sí logró la cuenta de tres a su favor y se llevó una victoria sorpresiva.

► ¿Y ahora qué?

Pues, por ahora, Hail parece que va a tener un pequeño impulso.