NXT: Thea Hail vence a Arianna Grace y se venga de sus burlas

por

Durante el inicio del programa de NXT de esta semana, Arianna Grace se mofó de que Thea Hail y Joe Jendry no lograron conquistar el Campeonato de Parejas Mixtas AAA, lo que llevó a que Thea Hail no tardara en retarla a resolver la disputa en ese mismo instante. Con Joe Hendry y Channing “Stacks” Lorenzo acompañando a sus respectivas compañeras, se pactó un duelo mano a mano.

Hail y Grace intercambiaron golpes al iniciar el combate, Arianna tomó el control temprano, atrapando a Thea en una llave de sumisión que buscó frenar su velocidad. Hail respondió con intentos rápidos de toque de espaldas y ataques hacia ringside que cambió el ritmo del combate. La intensidad creció cuando Channing trató de intervenir, lo que llevó a Hendry a neutralizarlo de inmediato con un contundente chokeslam.

Momentos clave

Con el terreno despejado, Thea regresó a Arianna a la lona y buscó cerrar el combate sin dejar espacio a una recuperación. Grace intentó reaccionar, pero cayó en un Kimura Lock del que no pudo escapar, obligándola a rendirse ante la presión de su oponente.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Thea no solo respondió a las provocaciones, sino que envió un mensaje directo a la división mixta: su equipo sigue siendo una amenaza pese a los recientes tropiezos. La derrota coloca a Arianna y Stacks en una posición incómoda, especialmente tras la burla al inicio programa.

