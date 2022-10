NXT: The O.C. y Cameron Grimes vencieron a The Schism

En la más reciente edición de NXT, y en la quinta lucha de la noche, The Good Brothers (Karl Anderson y Doc Gallows) unieron fuerzas con Cameron Grimes, y lograron vencer al misterioso grupo conocido como The Schism, conformado por Joe Gacy, Rip Fowler y Jagger Reid.

La lucha duró cerca de 12 minutos y lucha duró cerca de 12 minutos y comenzó con Grimes haciendo que Reid quedara tendido en la lona y aplicándole un machetazo de pierna. Fowler entró y aplicó unas lindas roundhouse kicks que sorprendieron a los aficionados.

► The Good Brothers se llenaron de dinero gracias a Cameron Grimes

Fowler logró aplicar un lazo al cuello y luego hizo varios relevos rápidos con Reid para dominar a Grimes por varios minutos, hasta que este logró un sorpresivo doble Frankendriver sobre los conocidos como The Dyad. Anderson tomó el relevo y golpeó a Fowler.

Luego, el turno fue de Gallows, quien le dio puñetazos y codazos a la cara. The Dyad logró recueprarse y sacar del ring a Anderson. Momentos después, llegó el final de la contienda cuando The Good Brothers le aplicaron a Reid su Magic Killer para obtener la cobertura y las tres palmadasl del réferi. Previo a esto, Grimes había conectado su Cave In sobre Fowler y golpeado con su PK a Gacy, mientras que Anderson le había hecho un rompe espina dorsal a Anderson.