Últimos añadidos a NXT The Great American Bash y AEW Fyter Fest

AEW volvió a llevarse la victoria en ratings sobre NXT The Great American Bash el pasado miércoles con su primera parte de Fyter Fest, cuando vuelve a hablarse de esa contraprogramación de WWE, negada por el propio Triple H por tercera vez recientemente, cual San Pedro.

Hoy llega el segundo asalto, con toda la carne en el asador, especialmente de parte del Imperio McMahon. Pero si bien parecía ya dispuesta la línea de peones que irán a la guerra, se anunció un añadido en las últimas horas que luce interesante.

After being pulled apart backstage last week, @swerveconfident will face @JohnnyGargano on Night 2 of #NXTGAB! #WWENXT https://t.co/onvDxY0LZi