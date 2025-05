Oficialmente, en WWE evitan reconocer a AEW como una amenaza a su monopolio luchístico. Y la verdad es que queda lejos el escenario donde algún día, recordando recientes palabras de Will Ospreay, AEW sea la número de la industria. Pero WWE, oficiosamente, sí parece temer por su hegemonía. De lo contrario, no se empeñaría en contraprogramar una vez más, ahora al mayor evento anual de AEW, All In.

Como ya intuimos, según informa vía comunicado WWE, NXT The Great American Bash 2025 se celebrará la tarde del 12 de julio desde el Center Stage Theatre de Atlanta (Georgia, EEUU), antes de Saturday Night’s Main Event XL, sin concretar su horario. No obstante, considerando que SNME está programado para las 8 pm ET, en pos de competir de forma directa con AEW All In: Texas probablemente The Great American Bash arranque a las 3 pm ET, misma hora de inicio que el PPV de la casa Élite.

► Cartel de AEW All In: Texas

AEW dio el primer paso hacia All In: Texas con la celebración este pasado domingo de Double or Nothing 2025.

He aquí la estampa inicial del cartel que presentará All In: Texas, a celebrarse ese señalado 12 de julio desde el Globe Life Field en Arlington.

#AEWAllInTexas

Saturday, July 12

Arlington, TX



AEW World Championship

Jon Moxley vs Hangman Page



The 2025 @owen_foundation Men’s Cup winner Adam Page has earned an AEW World Championship match against AEW World Champion @JonMoxley at All In Texas on Saturday, July 12! pic.twitter.com/b8ezSOlWA1 — All Elite Wrestling (@AEW) May 26, 2025