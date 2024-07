Ahora que NXT es la marca más en boga de WWE (y que le quedan apenas dos meses y medio para estrenar acuerdo televisivo), esta empresa no quiere hacerla lucir como su mero territorio de desarrollo. Y sin mayor demora, tras Heatwave, hay nueva cita de envergadura a la vista, The Great American Bash.

Inicialmente anunciada durante dicha función del pasado día 7, WWE sólo mostró una fecha: 6 de agosto. Pero anoche, durante el episodio semanal de NXT, se concretó que The Great American Bash contará con dos partes, la primera a celebrarse el 30 de julio y la segunda ese 6 de agosto. Véase, vuelve al formato de especial televisivo, cuando un año atrás fue presentado como evento premium vía WWE Network/Peacock.

Apuntar que debido a la cobertura de lo Juegos Olímpicos, NXT The Great American Bash no se emitirá en USA Network, sino en SYFY.

Pero no sólo WWE hizo oficial el formato de The Great American Bash, también se estableció la primera lucha para la velada, aún sin fecha fijada: Roxanne Perez defendiendo el Campeonato Femenil NXT ante Thea Hail, luego de que la monarca referenciara a la integrante de Chase U y le ofreciera la oportunidad. Con todo, Perez acabó por menospreciarla y ambas se fueron a los golpes, intercambiando movidas de rendición hasta que Ridge Holland las separó.

Perez y Hail han coincidido sobre el ring, aunque únicamente sin cámaras de por medio. Hail, sin ningún título todavía en su palmarés, ya sabe lo que es competir por el Campeonato Femenil NXT y precisamente lo hizo un año atrás, en The Great American Bash 2023, contra la entonces monarca Tiffany Stratton.

NXT The Great American Bash se celebrará el 30 de julio y el 6 de agosto, desde el Performance Center de WWE en Orlando (Florida, EEUU).

