NXT: Tatum Paxley, nueva retadora de Jacy Jayne

Tatum Paxley WWE NXT DESTACADA SÚPER LUCHAS

En la más reciente edición de NXT, y en el evento estelar de la velada presentada por WWE, vimos una batalla campal en donde se estaba definiendo a la nueva retadora número uno al Campeonato Femenil NXT que ostenta actualmente Jacy Jayne.

► Momento clave de la victoria de Tatum Paxley en WWE NXT

El final de la lucha llegó en una guerra entre Izzi Dame y Tatum Paxley, acompañadas también de Jordynne Grace. Tatum conectó a Grace con un golpe con el antebrazo e Izzy atacó a Gray con un codebreaker para lanzarla por encima de la tercera soga y eliminarla.

Tatum luego arrinconó a Grace contra las sogas e Izzise subió al esquinero, pero se terminó eliminando ella misma. Grace también cayó al suelo y quedó eliminada.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Jacy Jayne apareció con sus secuaces, Fallon Henley y Lainey Reid, para observar a Tatum Paxley mientras esta celebraba con Lyra Valkyria. Ya veremos cuánto tiene la oportunidad titular tan esperada para ella.

