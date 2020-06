Llegó el día de NXT TakeOver: In Your House, el cual, gracias a la pandemia del coronavirus, será la primera edición un TakeOver que se realice sin público. Esta tarde y noche podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

► Análisis y predicciones para NXT TakeOver: In Your House

Hoy, realizaremos un análisis previo de NXT TakeOver: In Your House, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento; no obstante, el cartel ya luce completo y con tres luchas titulares, se ve prometedor.

► Mia Yim, Shotzi Blackheart y Tegan Nox vs. Candice LeRae, Raquel González y Dakota Kai

Hay mucho talento en este encuentro, lo que es un indicativo de que la división femenil de NXT es mejor de lo que muchos piensan, pero elegir un ganador se reduce a quién necesita la victoria aquí. LeRae ha estado pisando fuerte últimamente con su papel de ruda. Si junto a su esposo Johnny Gargano salen de TakeOver con una victoria, habrán dado un gran paso referente a lo que ellos predican como "dominar NXT". En general, a las rudas les debe servir más la victoria aquí, y alguna de ellas estará en posición de ser la nueva retadora al Campeonato NXT en un futuro cercano.

Predicción: Candice LeRae, Dakota Kai y Raquel González.

► Tommaso Ciampa vs. Karrion Kross

No puedes traer a Kross como una amenaza y hacer que pierda su primer gran encuentro. Emparejarlo con Ciampa es un gran movimiento, ya que le permite a Kross establecerse como una amenaza de alto nivel contra una de las piedras angulares de la marca. Si se prevé que Kross sea una fuerza dominante en el futuro, no deberá perder pronto, y ciertamente no será esta noche. A Ciampa no le afectaría la derrota tampoco.

Predicción: Karrion Kross.

► Finn Balor vs. Damian Priest

Después de un breve período en el que estaba en el panorama del Campeonato Norteamericano NXT, una rivalidad con Balor no resulta tan mal para Priest. Si bien es naturalmente posible que "El arquero de la infamia" pueda obtener la victoria aquí con algo de trampa, Balor debería salir con la victoria limpia en este primer encuentro como retribución por el ataque. Sin embargo, es muy posible que el asunto entre ambos no concluya esta noche, ya que Priest debe continuar por cualquier medio necesario para hacerse un nombre a expensas del veterano Balor. Ambos necesitan consistencia.

Predicción: Finn Balor.

► Campeonato Norteamericano NXT: Keith Lee vs. Johnny Gargano

Esta es difícil. El reinado de Lee con el título hasta este momento ha sido un poco deslucido, aunque eso no es culpa suya teniendo en cuenta que lo ganó a fines de enero y que la mayoría de sus defensas han sido en arenas más pequeñas o vacías, salvo en NXT TakeOver: Portland, donde dio un gran encuentro contra Dominik Dijakovic.

Gargano debería darle a Lee el combate que tanto tiempo ha necesitado, y dado que Johnny Wrestling ahora es un rudo que no está en la cima, ciertamente puede permitirse el lujo de asumir la pérdida, aunque no es algo que le ayudaría a priori, considerando que tanto él como su esposa Candice LeRae buscan "dominar" NXT. A menos que Lee esté destinado a la escena del título principal de la marca o una ascensión a Raw o SmackDown, los cuales son posibles, debería tener la oportunidad de seguir creciendo en este papel, aunque quizás esta rivalidad no concluya aquí.

Predicción: Keith Lee retiene.

► Campeonato Femenil NXT: Charlotte Flair vs. Rhea Ripley vs. Io Shirai

Que Rhea Ripley recupere el título tiene mucho sentido a medida que Flair se aleja de NXT y vuelve al elenco principal, luego del fallido experimento de mejorar los ratings con su presencia. Pero la victoria de Ripley se siente como el camino obvio, y ese rara vez es el camino más interesante a seguir.

Io Shirai podría tener un reinado interesante, y una triple amenaza de este tipo sería lo más idóneo para lograrlo. Es algo que la japonesa ha merecido y podría representar mucho para impulsar a una división femenina NXT llena de talento, pero tal vez estancada. Con Rhea Ripley cada vez más frustrada buscando el título ante Shirai por un tiempo nos daría una sólida ruta en el corto plazo. Aunque hay el rumor de que Shirai ascienda al elenco principal, lo cual induciría a que no gane el título, sería un gran error apresurar aquello, puesto que se quedaría estancada.

Predicción: Io Shirai.

► Campeonato NXT: Adam Cole vs. Velveteen Dream

Considerando el aspecto cinematográfico de este encuentro, resulta impredecible pensar en un claro ganador, pero con Cole habiendo tenido el campeonato durante más de un año, las cosas comienzan a llegar a un punto en el que uno se pregunta qué más le queda por hacer en la marca amarilla.

En algún momento, le darán una oportunidad a Dream, y pareciera que ahora es el momento idóneo, pero el rumor del ascenso de Dream, junto con la supuesta renovación del contrato de Adam Cole, son factores a tomar en cuenta para decidir al ganador. Como ya habíamos anticipado días antes, el perdedor de este encuentro seguramente tendrá su boleto de ida a Raw o SmackDown en el futuro cercano, y ese parece que será Dream, a quien personalmente no lo veo como "la cara" de NXT.

Predicción: Adam Cole.