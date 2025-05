NXT: Stephanie Vaquer y Jordynne Grace, vencedoras

Aunque serán rivales en el evento premium NXT Battleground 2025, la Campeona NXT, Stephanie Vaquer y su retadora número uno, Jordynne Grace, hicieron equipo y salieron vencedoras ante Jacy Jayne y Fallon Henley de Fatal Influence.

El combate comenzó con Grace y Fallon intercambiando golpes. Vaquer y Jacy Jayne hicieron el relevo, y Vaquer dominó a Jayne. Henley se tomó el relevo, mientras Vaquer buscaba dar el relevo a Grace.

Jayne sacó a Grace de la ceja del ring y le aplicó un sentón bombazo desde la ceja del cuadrilátero. Henley conectó una plancha cruzada desde la cuerda del medio sobre Grace y Vaquer hacia el exterior del ring. Jayne continuó castigando a Vaquer con pisotones en el ring y dio el relevo a Henley.

Henley golpeó el abdomen de Vaquer con derechazos y la derribó con una tacleada de hombro. Grace hizo el relevo y atacó a Henley en la esquina, aplicándole un rompe espinas dorsal y un Death Valley Driver a Jayne, seguido de un codazo a Henley.

Fatal Influence intentó aplicar una quebradora sobre Vaquer, pero Grace empujó a Vaquer fuera del camino y recibió el castigo en su lugar, demostrando su deseo de que Vaquer esté en su mejor nivel para NXT Battleground 2025.

Grace remató con el Grace Driver para llevarse la victoria. Después del combate, Vaquer y Grace se miraron fijamente mientras Vaquer levantaba el Campeonato Femenil NXT, cerrando la función.

#WWEBattleground can't come soon enough. @Steph_Vaquer and @JordynneGrace are going to put on a classic in Tampa! 🙌#WWENXT pic.twitter.com/KbtWm1cpW0

— WWE (@WWE) May 14, 2025