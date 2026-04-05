NXT Stand and Deliver: The Vanity Project venció a Los Americanos y retuvo el Campeonato de Parejas NXT

Esta noche, en la segunda lucha de NXT Stand and Deliver 2026, vimos cómo Brad Baylor y Ricky Smokes, de The Vanity Project, lograron retener el Campeonato de Parejas NXT ante Los Americanos, Bravo Americano y Rayo Americano.

► Momentos clave

La lucha la empezaron Ricky y Bravo con torniquetes al brazo y varias llaves… más adelante, Rayo intentó una rodada a espaldas sobre Brad y luego, le dio dos rodillazos.

Bravo dominó el combate durante unos buenos minutos, atacó con patadas voladoras a Ricky y Rayo Americano lo atacó con un michinoku driver, pero la cuenta llegó solo a dos.

El final de la lucha llegó cuando Brad conectó un tope suicida a El Grande Americano, quien había llegado para darle su placa de metal a Rayo, pero Jackson Drake se la quitó y le hizo un lazo al cuello.

Ricky empujó a Rayo del esquinero y Drake le dio un golpe con el antebrazo a Bravo, luego, se unieron para hacerle un doble pisotón y un DDT para así ganar la lucha y retener el título.