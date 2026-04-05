NXT Stand and Deliver: Tatum Paxley retuvo ante Blake Monroe el Campeonato Norteamericano

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Tatum Paxley Campeona Norteamericana NXT DESTACADAS

Esta noche, en la quinta lucha del especial NXT Stand and Deliver 2026 presentado por WWE, vimos cómo se dio una gran lucha femenil entre dos favoritas de los fans.

► Momentos clave

La bella chica gótica, Tatum Paxley, retuvo el Campeonato Norteamericano NXT ante «The Glamour» Blake Monroe.

La lucha empezó con toma de réferi y Tatum dándole un golpe con el antebrazo a Blake, así como un rodillazo a la cara.

Tatum le dio patadas voladoras a su rival; Blake reaccionó con puñetazos y patadas al abdomen de Paxley.

Tatum voló con plancha cruzada sobre Blake y logró una cuenta en dos segundos. Blake reaccionó con golpe con el antebrazo y machetazos.

Blake conectó una Frankensteiner para mandar a volar a Tatum Paxley, quien cayó contra la rampa de entrada. Aquí hubo algo de temor de que Paxley se haya dislocado uno de sus hombros.

Blake luego atacó con un crossface a Tatum… más adelante, ambas intercambiaron cabezazos… Tatum atacó con súperplex y con powerbomb a Blake.

Blake luego reaccionó y atacó a Tatum con el título, para luego conectarle tremendo death valley driver que casi le da la victoria.

El final llegó cuando Blake le dio un cabezazo a Tatum, quien se conectó contra el tensor de abajo.

Blake conectó a Tatum con su Glamour Shot y casi gana, pero Tatum reaccionó y convirtió otro Glamour Shot en un Cemetery Drive potente sobre Blake para cubrirla y así ganar.

► ¿Y ahora qué?

Los fans celebraron con Tatum Paxley. Ya veremos si sigue la rivalidad o si hay otra retadora.

Tatum Paxley en NXT Stand and Deliver 2026
Tatum Paxley en NXT Stand and Deliver 2026
LA LUCHA SIGUE...
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X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

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