NXT Stand and Deliver: Lola Vice, NUEVA Campeona NXT

En la primera lucha de la noche de NXT Stand and Deliver 2026, vimos cómo Jacy Jayne expuso el Campeonato Femenil NXT ante Lola Vice y Kendal Grey, quienes empataron en un raro final el pasado martes en NXT y por eso ambas fueron retadoras.

► Momentos clave

La lucha empezó con intercambio de patadas y Lola sacando rápido del ring a la campeona, para luego hacerle un súplex a Grey y casi ganar la lucha con rodada a espaldas.

Grey hizo una linda pirueta para liberarse de la presión de Vice, luego atacó con patadas voladoras al tiempo a sus rivales y la cuenta llegó a dos sobre la cubana.

Luego, Lola voló con bala de cañón sobre ambas rivales y pisoteó la espalda de Jacy para obtener una cuenta en dos.

Más adelante, Lola Vice recibió un rodillazo de Jayne… esta quería atacar así a Grey, pero esta la sorprendió con un candado al tobillo… Luego, sobrevivieron tanto Jacy como Grey a llaves de rendición.

Jayne llegó con rodillazo volador sobre Lola, la cubana sobrevivió a una palanca al brazo de Grey y le dio tremendo puñetazo giratorio.

Jacy cubrió a Grey, pero Lola le puso a Grey la pierna en las cuerdas… Fatal Influence se metió atacando a Lola, pero Wren Sinclair le cayó encima a las chicas con plancha cruzada y las sacó del ring.

La lucha tuvo varios fallos en el vestuario de Jacy Jayne que dejaron al descubierto sus pechos en repetidas ocasiones.

El final llegó cuando Jacy Jayne le dio tremendo derechazo a Grey, pero Lola Vice la sorprendió con su puñetazo giratorio y ganó el combate para convertirse en la nueva Campeona NXT.