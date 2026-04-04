NXT Stand & Deliver 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Este sábado, NXT presentará NXT Stand & Deliver, que será transmitido por YouTube en Estados Unidos y por Netflix a nivel internacional. Su sede será The Factory at the District, en St. Louis, Missouri.

Cartelera NXT Stand & Deliver

Fecha: sábado 4 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: The Factory at the District, en St. Louis, Missouri.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 17:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 19:00 YouTube (WWE)
Estados Unidos — Chicago (CT) 18:00 YouTube (WWE)
Estados Unidos — Denver (MT) 17:00 YouTube (WWE)
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 16:00 YouTube (WWE)
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 19:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 17:00 Netflix
Panamá 18:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 19:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 17:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay 18:00 Netflix
Chile (Santiago) 19:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 19:00 Netflix
Reino Unido — Londres 23:00 (sábado 4) Netflix
España, Francia, Alemania, Italia 00:00 (domingo 5) Netflix
Islas Canarias 23:00 (sábado 4) Netflix
India (Nueva Delhi) 03:30 (domingo 5) Netflix
Filipinas (Manila) 06:00 (domingo 5) Netflix
Japón (Tokio) 07:00 (domingo 5) Abema
Australia — Sídney / Melbourne 09:00 (domingo 5) Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 11:00 (domingo 5) Netflix
África subsahariana (según país) SuperSport

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos