NXT Stand & Deliver 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este sábado, NXT presentará NXT Stand & Deliver, que será transmitido por YouTube en Estados Unidos y por Netflix a nivel internacional. Su sede será The Factory at the District, en St. Louis, Missouri.
► Cartelera NXT Stand & Deliver
- CAMPEONATO NXT: Joe Hendry (c) vs. Ricky Saints vs. Ethan Page vs. Tony D’Angelo.
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Kendal Grey vs. Lola Vice.
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) vs. Johnny Gargano.
- CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Tatum Paxley (c) vs. Blake Monroe.
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes, con Jackson Drake) (c) vs. Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano, con El Grande Americano).
- Sol Ruca vs. Zaria.
- Shiloh Hill, Wren Sinclair, EK Prosper, Hank Walker y Tank Ledger) vs. Birth Right (Lexis King, Arianna Grace, Channing Lorenzo, Charlie Dempsey y Uriah Connors).
► ¿Dónde ver NXT Stand & Deliver 2026
Fecha: sábado 4 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: The Factory at the District, en St. Louis, Missouri.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|17:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|19:00
|YouTube (WWE)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|18:00
|YouTube (WWE)
|Estados Unidos — Denver (MT)
|17:00
|YouTube (WWE)
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|16:00
|YouTube (WWE)
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|19:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|17:00
|Netflix
|Panamá
|18:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|19:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|17:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|18:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|19:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|19:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|23:00 (sábado 4)
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|00:00 (domingo 5)
|Netflix
|Islas Canarias
|23:00 (sábado 4)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|03:30 (domingo 5)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|06:00 (domingo 5)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|07:00 (domingo 5)
|Abema
|Australia — Sídney / Melbourne
|09:00 (domingo 5)
|Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|11:00 (domingo 5)
|Netflix
|África subsahariana
|(según país)
|SuperSport