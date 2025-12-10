NXT: Sol Ruca venció a Wren Sinclair

Esta noche, en la más reciente edición de NXT, vimos cómo Sol Ruca se enfrentó en mano a mano a Wren Sinclair. La lucha empezó con Ruca llevando al esquinero a su rival, quien reaccionó con torniquete al brazo, pero Sol le dio un rodillazo, la mandó a la lona y la puso en un Calf Crusher, luego, con una rodada a espaldas, casi gana.

► Momento clave

ZARIA apareció para merodear por el ring. Ruca se distrajo, pero pudo darle codazos y patadas voladoras a su rival. Wren reaccionó también con codazos y raquetazos al pecho, pero Wren luego falló una patada y Sol Ruca le conectó su Sol Snatcher para ganar por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Sol Ruca salió a perseguir a ZARIA tras su victoria, así que, seguramente, se viene una intensa rivalidad entre ambas.