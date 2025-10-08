NXT Showdown: The Hardy Boyz conquista el Campeonato de Parejas NX

Matt Hardy y Jeff Hardy volvieron a demostrar que el tiempo no pasa para las leyendas. En una contienda de título contra título, The Hardy Boyz derrotaron a DarkState (Osiris Griffin y Dion Lennox) para retener el Campeonato Mundial por Parejas de TNA y conquistar el Campeonato por Parejas de NXT, en un combate que combinó experiencia, estrategia y espectáculo de alto nivel.

► La lucha

El encuentro comenzó con una aparición agresiva de DarkState, que intentó dominar a los hermanos Hardy con una ofensiva combinada. Sin embargo, la experiencia de Matt y Jeff les permitió tomar el control con relevos rápidos y movimientos coordinados. Jeff castigó a Dion Lennox con un dropkick a la nuca, mientras Matt buscó el Twist of Fate, aunque fue detenido por Osiris Griffin.

DarkState respondió con fuerza, ejecutando powerslams y legdrops que pusieron en aprietos a Jeff Hardy. Pero los veteranos no tardaron en reaccionar: Jeff se lanzó con un Whisper in the Wind para recuperar el control, dando paso a Matt, quien castigó a sus rivales con un DDT.

► Momentos clave

La combinación clásica de los Hardy fue decisiva. Jeff conectó un Twist of Fate para que Matt aplicara un neckbreaker sobre Lennox. Aun así, Griffin interrumpió el conteo, manteniendo viva la esperanza de su equipo. Pero los Hardys siguieron firmes y lograron revertir la ofensiva de DarkState con dos Twist of Fate consecutivos.

Finalmente, Jeff Hardy subió a la tercera cuerda para ejecutar un Swanton Bomb sobre Lennox, consiguiendo la cuenta de tres y desatando la celebración. Con esta victoria, los hermanos Hardy no solo retuvieron los títulos de TNA, sino que también se coronaron como los nuevos campeones de NXT, unificando ambos cinturones en una noche histórica.

HISTORY HAS BEEN MADE. 🤯 THE HARDY BOYZ ARE NXT TAG TEAM CHAMPIONS!!!@ThisIsTNA pic.twitter.com/9oO7QTTsc1 — WWE (@WWE) October 8, 2025

► ¿Y ahora qué?

Tras su victoria, The Hardy Boyz se consolidan como la pareja más dominante del momento, ostentando campeonatos en dos marcas distintas. Mientras tanto, DarkState podría buscar una revancha en los próximos eventos, en lo que promete ser una rivalidad que continuará elevando el nivel de la división de parejas.