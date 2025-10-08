NXT ShowDown: Team TNA masculino vence a NXT

En un enfrentamiento lleno de intensidad y caos, Ricky Saints, Trick Williams, Myles Borne y Je’Von Evans del Team NXT se midieron a Mike Santana, Frankie Kazarian, Moose y Leon Slater del Team TNA en un combate por equipos estilo Survivor Series. Con Joe Hendry como árbitro especial, la lucha estuvo marcada por ataques combinados, maniobras espectaculares y momentos de gran dramatismo que culminaron con la victoria de los representantes de TNA.

► La lucha

Desde el inicio, la acción fue intensa, con relevo tras relevo y ataques espectaculares. Myles Borne, Je’Von Evans y Ricky Saints mostraron su talento, pero los veteranos de Team TNA, Mike Santana, Frankie Kazarian, Moose y Leon Slater, lograron controlar los momentos clave. Ambos equipos sacaron todo con intensos ataques, mientras los eliminados caían uno tras otro.

► Momentos clave

El caos dominó gran parte del combate, con todos los participantes en ringside en varias ocasiones y múltiples maniobras aéreas que hicieron vibrar al público. Joe Hendry, como árbitro especial, tuvo que intervenir en varias situaciones irregulares, evitando que algunas cuentas fueran válidas. Sin embargo, que Trick Williams abandonara al equipo NXT puso las cosas mal para los locales. Al final, la combinación de Moose y Santana junto a los ataques previos de Kazarian, selló la victoria del Team TNA.

Trick Williams abandona al team NXT y el equipo TNA sale victorioso #NXTShowdown pic.twitter.com/8443fXwktv — WWE Español (@wweespanol) October 8, 2025

► ¿Y ahora qué?

Con esta victoria, Team TNA se coloca como un equipo dominante en la competencia y deja abierta la posibilidad de futuras rivalidades con Team NXT, quienes buscarán vengar esta derrota en próximos eventos de alto calibre.