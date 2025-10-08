NXT Showdown: Ethan Page retiene el Campeonato Norteamericano de NXT ante Mustafa Ali

El Campeonato Norteamericano de NXT volvió a ser protagonista de una intensa batalla entre Ethan Page y Mustafa Ali. El combate estuvo lleno de velocidad, técnica y drama, donde ambos demostraron por qué son de los mejores talentos de la marca, pero fue el campeón quien logró imponer su estrategia para mantener el título en su poder.

► La lucha

Desde el inicio, Ali y Page intercambiaron dominio con fuerza y agilidad. El retador mostró su velocidad con un rolling neckbreaker y un standing moonsault, mientras el campeón respondió con golpes duros y castigos fuera del ring. La pelea se tornó física, con Ethan controlando con llaveos y burlas, hasta que Ali reaccionó con un springboard DDT y un 054 que falló por poco.

► Momentos clave

Uno de los instantes más impactantes llegó cuando Ali aplicó un DDT en ringside, dejando a Page tendido, aunque no fue suficiente para el conteo de tres. También destacó el suicida salto de Mustafa que terminó sobre la mesa de comentaristas, demostrando su desesperación por ganar. Sin embargo, la astucia del campeón prevaleció, usando cada oportunidad a su favor para retener el oro.

En los momentos finales, un error de Mustafa al quedar atrapado en los cables fue aprovechado por Page, quien lo remató con su Twisted Grin para sellar la victoria.

¿Y ahora qué?

Ethan Page continúa consolidándose como un campeón dominante en NXT, mientras Mustafa Ali podría buscar una revancha tras haber quedado tan cerca de destronarlo.