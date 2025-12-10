NXT: Shiloh Hill venció a Lexis King en su debut

Esta noche, en la más reciente edición de NXT, debutó finalmente en el ring Shiloh Hill, quien ha dado mucho de qué hablar debido a sus viñetas bastante crípticas, que a muchos fans, dada también su apariencia física, les recuerda al fallecido Bray Wyatt.

La campana sonó y Shiloh rápidamente arrojó a King contra el esquinero. Lo trató como quiso, llevándolo al esquinero antes de darle un tremendo basement clothesline, un fuerte lazo al cuello. King finalmente con una patada pudo arrojar a Hill al esquinero, en donde le dio puñetazos, más patadas y hasta rodadas a espalda para casi ganar la lucha. Hill logró sobrevivir y mantener su sueño de debutar en NXT y ganar vivo.

► Momento clave

King se burló de Hill en el esquinero y trató de humillarlo pisoteándolo antes de darle un rodillazo. Hill reaccionó luego con un tremendo lariat. Hill con desnucadora giratoria logró liberarse del castigo de King, y tras una superkick, le conectó su remate final, llamado Whisper to the Beast, para ganar y sonreír con su sonrisa sin un diente.

► ¿Y ahora qué?

Shiloh Hill ha llamado la atneción de los fans de NXT, lució bien en el ring, así que puede ser un nombre a tener en cuenta.