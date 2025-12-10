NXT: Shiloh Hill venció a Lexis King en su debut

por
WWE NXT 09 diciembre 2025 Shiloh Hill

Esta noche, en la más reciente edición de NXT, debutó finalmente en el ring Shiloh Hill, quien ha dado mucho de qué hablar debido a sus viñetas bastante crípticas, que a muchos fans, dada también su apariencia física, les recuerda al fallecido Bray Wyatt.

La campana sonó y Shiloh rápidamente arrojó a King contra el esquinero. Lo trató como quiso, llevándolo al esquinero antes de darle un tremendo basement clothesline, un fuerte lazo al cuello. King finalmente con una patada pudo arrojar a Hill al esquinero, en donde le dio puñetazos, más patadas y hasta rodadas a espalda para casi ganar la lucha. Hill logró sobrevivir y mantener su sueño de debutar en NXT y ganar vivo.

► Momento clave

King se burló de Hill en el esquinero y trató de humillarlo pisoteándolo antes de darle un rodillazo. Hill reaccionó luego con un tremendo lariat. Hill con desnucadora giratoria logró liberarse del castigo de King, y tras una superkick, le conectó su remate final, llamado Whisper to the Beast, para ganar y sonreír con su sonrisa sin un diente.

► ¿Y ahora qué?

Shiloh Hill ha llamado la atneción de los fans de NXT, lució bien en el ring, así que puede ser un nombre a tener en cuenta.

WWE NXT 09 diciembre 2025 Shiloh Hill
Shiloh Hill
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos