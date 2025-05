NXT: Shawn Spears venció a Josh Briggs

En la más reciente edición de NXT, y en la segunda lucha de la noche, vimos cómo Josh Briggs se enfrentó y cayó ante Shawn Spears. El combate comenzó con ambos forcejeando y con toma de réferi en el centro del ring. Josh Briggs conectó un golpe sobre Shawn Spears, luego lo impactó con un codazo volador y un azotón contra la lona.

Briggs estrelló a Spears de cara contra la ceja del ring, pero Spears contraatacó y lanzó a Briggs contra el poste, devolviéndolo al cuadrilátero. Briggs respondió con un splash sobre Spears, pero Spears aplicó una proyección de brazo como respuesta.

Briggs estrelló a Spears contra la mesa de comentaristas y a un entrometido Niko Vance contra las escaleras metálicas, pero Izzi Dame golpeó a Briggs mientras Brooks Jensen distraía al réferi.

Esto le abrió la puerta a Spears para sorprender a Briggs con una rodada a espaldas y llevarse la victoria. Después del combate, The Culling continuó castigando a Briggs hasta que Hank Walker y Tank Ledger aparecieron para salvarlo.

HONK! HONK!@HankWalker_WWE and @TankLedgerWWE are here to save Josh Briggs from The Culling! 👊#WWENXT pic.twitter.com/xEoevwMTwT

— WWE (@WWE) May 21, 2025