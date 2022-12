La última vez que WWE realizó un evento de NXT fuera del Performance Center de Orlando (Florida) se remonta al primer día de WrestleMania 38, el 2 de abril, cuando tuvo lugar (horas antes del «Show de los Shows») Stand & Deliver al amparo del American Airlines Center de Dallas, Texas.

Se diría que la pandemia ya no es impedimento para que NXT vaya más allá del Performance Center con mayor frecuencia, pero los posteriores especiales del territorio de desarrollo durante 2022 volvieron a discurrir desde su particular fortín (In Your House, Worlds Collide y Halloween Havoc). Y Deadline, este sábado, seguirá la misma línea.

Sin embargo, la particular cuarentena se romperá a comienzos de 2023, según PWInsider (vía F4WOnline). Para el siguiente especial tras Deadline, Vengeance Day, NXT recalará en el Spectrum Center de Charlotte (Carolina del Norte) el 4 de febrero. Se desconoce si Vengeance Day cambiará definitivamente la dinámica actual.

► Tercera entrega de Vengeance Day, posible punto pivontante

Deudor de la denominación Vengeance, PPV del elenco principal, Vengeance Day se estrenó en 2021 aún como TakeOver de NXT, celebrado entonces a puerta cerrada desde el Performance Center.

La última edición, ya sin el término TakeOver de por medio, tuvo lugar el pasado 15 de febrero tras los muros del citado centro de entrenamiento de Orlando, bajo el formato de episodio especial del programa semanal de NXT. Bron Breakker y Santos Escobar ocuparon el estelar de la noche por el magno cetro varonil, con victoria del hijo de Rick Steiner, quien conservó así su cetro.