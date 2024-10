En la tercera lucha del especial NXT Halloween Havoc 2024, vimos un muy buen combate entre Andre Chase y Ridge Holland, con una estipulación especial, una Ambulance Match.

La lucha comenzó con Andre Chase golpeando a Ridge Holland con una botaza en la cara. Ambos hombres intercambiaron golpes hasta que Chase logró enviar a Holland fuera del ring con un lazo al cuello.

Chase realizó un thrust kick sobre Holland desde la ceja del ring y lo siguió con un sentón bombazo. Holland devolvió el golpe enviando la cara de Chase contra la ceja del ring y lo arrojó a la multitud.

Chase se recuperó rápidamente y realizó un splash sobre Holland desde una de las barricadas, y luego comenzaron a intercambiar raquetazos mientras luchaban por la rampa, con Chase intentando meter a Holland en una ambulancia.

Holland evitó ser metido en la ambulancia y envió a Chase contra su costado. Luego, sacó la camilla de la ambulancia y metió a Chase en ella, pero Chase impidió que cerrara la puerta y roció un extinguidor en la cara de Holland.

Chase golpeó a Holland con el extinguidor y lo envió de cara contra la camilla. Holland respondió con un supléx de estómago contra estómago para Chase en la rampa de entrada y utilizó la camilla para embestir a Chase.

Chase intentó lanzarse desde la camilla sobre Holland, pero Holland lo atrapó con un splash en la esquina y luego lo derribó con un powerslam. Holland tomó un par de palos de kendo del ring y golpeó a Chase con uno antes de usar una silla para golpearlo en la espalda.

Holland colocó a Chase sobre la silla y lo abofeteó, pero Chase respondió con un candado al tobillo que envió a Holland de cara contra la silla. Ambos intentaron golpearse con los palos de kendo, pero Chase logró golpear a Holland en el abdomen y siguió con una barrida de pierna.

Chase aplicó sus famosos Chase U Stomps sobre Holland, luego subió a la parte superior del ring y realizó una plancha cruzada. A continuación, tomó la silla nuevamente y golpeó a Holland en la espalda, luego lo levantó y lo lanzó al suelo, exponiendo el concreto.

Chase realizó un azotón de espaldas contra Holland sobre el concreto expuesto y usó la camilla para golpear repetidamente el abdomen de Holland. Después, despejó la mesa de comentaristas y envió a Holland con un DDT sobre ella, cargándolo a la camilla.

Cuando Chase intentó llevar a Holland por la rampa, Holland se deslizó de la camilla y empujó a Chase contra los escalones del ring. Holland cargó a Chase en la camilla y lo arrastró por la rampa, luego lo arrojó contra la parte trasera de la ambulancia y le dio algunos golpes.

Holland tomó una calabaza de la parte superior de la rampa, pero antes de que pudiera usarla, Chase le golpeó y lanzó la calabaza hacia él. Chase luego realizó un Swanton Bomb desde la ambulancia, arrojando a Holland hacia el interior de la ambulancia.

Chase intentó cerrar la puerta de la ambulancia, pero Holland se la impidió rasgándole el ojo y empujándolo hacia el interior de la ambulancia. Finalmente, Holland cerró la puerta de la ambulancia, llevándose la victoria.

By any means necessary! @AndreChaseWWE is doing whatever it takes to beat @RidgeWWE! 🔥#HalloweenHavoc pic.twitter.com/XbH7J6z5fp

— WWE (@WWE) October 28, 2024