NXT: Ricky Saints retuvo ante Trick Williams

En la más reciente edición de NXT, vimos una gran victoria de Ricky Saints, quien retuvo el Campeonato NXT en una lucha de último hombre en pie ante Trick Williams.

► Momento clave de la lucha entre Ricky Saints y Trick Williams en NXT

El final de la lucha llegó cuando Trick conectó a Trick con las escaleras metálicas, luego, Trick le dio un rodillazo y Ricky se derrumbó. El réferi empezó el conteo de 10 segundos, pero Trick sorprendió al elevar a Ricky para castigarlo de nuevo, con un tremendo uranage contra las escaleras metálicas. Trick puso las escaleras sobre el cuerpo de Ricky y se paró en ellas.

Sin embargo, sorpresivamente, Saints logró deslizarse por debajo y empujó a Trick. Trick le dio un rodillazo y se puso a posar, pero Ricky lo sorprendió con una tremenda spear y el réferi le hizo la cuenta de 10 a Williams y así perdió este la oportunidad titular de esta lucha.

► ¿Y ahora qué?

Pues, sin duda alguna, Ricky Saints ha demostrado que es un gran Campeón NXT. Ya veremos si Williams sigue siendo su retador o si será otra persona.