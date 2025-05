NXT: Oba Femi venció a Charlie Dempsey

En la más reciente edición de NXT, y en la primera lucha de la noche, vimos un buen e interesante combate en donde el Campeón NXT, «The Ruler of NXT», Oba Femi, logró vencer a Charlie Dempsey de No Quarter Catch Crew en una lucha no titular.

El combate comenzó con Oba Femi aplicando un azotón contra la lona sobre Dempsey. Femi luego derribó a Dempsey con una tacleada de hombro, pero Dempsey respondió con una patada al muslo de Femi, y ambos intercambiaron golpes.

► Así fue la victoria de Oba Femi sobre Charlie Dempsey en NXT

Dempsey intentó una rodada a espaldas, pero Femi salió de la cuenta y lo castigó con una gran botaza a la cara. Dempsey intentó debilitar a Femi con un triángulo a la cabeza, pero Femi logró escapar y lo derribó con un azotón de espaldas contra la lona.

Dempsey reaccionó con un supléx alemán sobre Femi, pero Femi lo sorprendió con un sidewalk slam y luego un powerbomb para llevarse la victoria. Después del combate, Femi se quedó mirando fijamente a Myles Borne, su rival en NXT Battleground 2025.