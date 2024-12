NXT: Oba Femi venció a Axiom en gran lucha

En la primera lucha de NXT de este 17 de diciembre, vimos una gran lucha entre dos de los favoritos del público. Al final, Oba Femi terminó venciendo al español Axiom, quien sigue demostrando su gran talento, en esta ocasión, luchando a nivel individual.

El combate comenzó con Axiom lanzando una impresionante patada al tendón de la corva izquierda de Femi, buscando debilitar a su oponente desde el inicio. Axiom intentó aplicar un candado a la cintura, pero Femi lo lanzó con facilidad al otro lado del ring.

► Así fue la victoria de Oba Femi sobre Axiom en NXT

Aprovechando su fuerza, Femi llevó a Axiom contra las cuerdas y, tras una pausa ordenada por el réferi, lo desafió a una prueba de fuerza. Axiom intentó sacar ventaja con patadas al pie, pero Femi lo dominó, arrinconándolo en la esquina.

Axiom intentó contraatacar con raquetazos al pecho, pero Femi bloqueó una patada y lo derribó con fuerza. Axiom logró escapar utilizando sus piernas y esquivó un lazo al cuello, aunque Femi respondió con un golpe contundente a la espalda. Durante el corte comercial, Femi mantuvo el control con golpes a la espalda y rodillazos al abdomen de Axiom.

Axiom buscó reaccionar con una patada al rostro, pero Femi lo detuvo con un golpe al pecho y lo colocó en la esquina superior. Axiom contraatacó con codazos, seguido de unas patadas voladoras y varios golpes dirigidos a la pierna de Femi. Sin embargo, Femi retomó el control con un Inside Out Lariat, logrando una cuenta cercana a dos. Luego, castigó el hombro izquierdo de Axiom con un machetazo al pecho y un candado a la muñeca.

Axiom intentó revertir la situación con una palanca al brazo, pero Femi lo neutralizó estrellándolo contra los esquineros. Ambos luchadores intercambiaron raquetazos y patadas a las piernas, hasta que Axiom conectó unas patadas voladoras a la rodilla izquierda de Femi y una patada giratoria a la cabeza, aunque solo consiguió una cuenta de uno. Intensificando su ofensiva, Axiom aplicó una superkick, logrando otra cuenta cercana a dos.

Femi intentó finalizar el combate con The Fall From Grace, pero Axiom lo sorprendió con una huracarrana que casi le dio la victoria. Finalmente, Axiom conectó The Golden Ratio y unas segundas patadas voladoras. Sin embargo, cuando intentó un ataque aéreo, Femi lo atrapó en el aire y ejecutó un devastador Toss PowerBomb, seguido de The Fall From Grace, para llevarse la victoria.