NXT: Oba Femi retuvo ante Je’Von Evans con ayuda de Ricky Saints

En la lucha estelar de la más reciente edición de NXT, vimos cómo Oba Femi logró retener el Campeonato NXT al vencer a Je’Von Evans, aunque con ayuda de Ricky Saints, quien también quiere el título.

► Momento clave

El final llegó cuando Oba Femi empujó a Evans, pero este le conectó un cutter de la nada, y otro cutter desde las sogas del ring. El réferi iba a hacer la cuenta de tres, sin embargo, Ricky Saints apareció de la nada para sacar al réferi del ring. Evans golpeó a Saints con una patadota giratoria, pero Oba lo sorprendió con un lazo al cuello y un uppercut europeo en el esquinero. Oba entonces conectó otro uppercut y atacó a Evans con un powerbomb para hacerle la cuenta de tres y retener.

► ¿Y ahora qué?

Oba Femi cruzó miradas con Ricky Saints, así que este podría ser su próximo gran retador, aunque, primero, tendría que luchar ante Evans.