En el más reciente show de NXT, vimos una corta, pero rápida lucha en donde Oba Femi destrozó a Luca Crusifiino de The D’Angelo Family.

El combate comenzó con Femi empujando a Crusifino, quien respondió con unas patadas voladoras. Sin embargo, Femi dominó rápidamente a su oponente con una llave de sumisión y lo estrelló contra la lona. Luego, conectó un powerbomb que le aseguró la victoria.

Después del combate, Femi sacó del ring a Crusifino y a «Stacks» Channing Lorenzo. Buscó herramientas debajo del ring, incluyendo una mesa, que colocó sobre una barricada. Tony D’Angelo intentó atacarlo por la espalda, pero Femi lo arrojó contra las escaleras del ring y lanzó a Stacks a través de la mesa.

Femi luego ató a Tony D’Angelo con bridas en una esquina del ring. Después, limpió la mesa de comentaristas y colocó una escalera entre el ring y la mesa. Finalmente, estrelló a Crusifino contra la escalera y se burló de Tony D’Angelo, quien seguía atado, demostrando su dominio absoluto en el segmento.

MESSAGE. SENT. @Obaofwwe just DESTROYED @LucaCrusifino and @Stacks_WWE and forced @TonyDangeloWWE to watch it all! 🤯#WWENXT pic.twitter.com/Axlont7L28

