NXT No Mercy: Jordynne Grace derrota a Blake Monroe en lucha en jaula

La rivalidad entre Blake Monroe y Jordynne Grace alcanzó un nuevo nivel en NXT con una lucha en jaula llena de armas. Lo que comenzó como una alianza hace unos meses terminó en una enemistad salvaje que estalló en este combate, que rápidamente se convirtió en uno de los más violentos en la historia reciente de la marca.

El duelo tuvo de todo: tijeras para cortar el cabello, diamantes arrojados a la lona que castigaron a ambas competidoras, escobas, sillas, palos de kendo y hasta un bote de basura en el que metieron medio cuerpo de Grace. La intensidad fue brutal de inicio a fin. Jordynne logró incluso aplicar un bombazo desde la tercera cuerda, tras haber sido amarrada con un secador a las sogas.

En los momentos finales, Monroe recurrió a lanzar polvo a los ojos de Grace para tratar de cerrar la contienda, pero la ex campeona supo mantener la calma y revirtió la situación. Desde lo alto del esquinero, Jordynne Grace hizo atravesar una mesa con su Air Raid Crash, llevándose la victoria en esta encarnizada lucha en jaula llena de armas.

UNBELIEVABLE. 🤯@JordynneGrace puts @BlakeMonroeWWE through a table to win an INSANE Weaponized Steel Cage Match! pic.twitter.com/Ys1veWWeeO — WWE (@WWE) September 28, 2025

¿Qué sigue para Jordynne Grace y Blake Monroe?

La victoria refuerza el estatus de Jordynne Grace como una de las figuras más dominantes en NXT, con miras a futuras oportunidades titulares. Para Blake Monroe, pese a la derrota, su impacto en la marca es innegable: su estilo violento y provocador podría mantenerla en el centro de las historias más intensas en el futuro inmediato.