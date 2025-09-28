NXT No Mercy: Je’Von Evans se impone a Josh Briggs y apunta al Campeonato de NXT

La rivalidad entre Je’Von Evans y Josh Briggs tuvo un nuevo capítulo en NXT, donde “The Young OG” logró una victoria clave que podría colocarlo como el próximo retador al Campeonato de NXT que ostenta Oba Femi.

Briggs llegaba con la confianza de haber derrotado a Evans el pasado 9 de septiembre de 2025, y en esta ocasión parecía encaminado a repetir la dosis. El gigante conectó un demoledor chokeslam que le dio una cuenta de dos, y aunque volvió a aplicarlo, Evans logró salvarse colocando el pie en la cuerda en el último instante. La frustración de Briggs crecía mientras intentaba terminar con su rival.

El desenlace llegó en los momentos más tensos del encuentro. Tras propinar una potente botaza al rostro de Evans, Briggs buscaba un nuevo chokeslam, pero “The Young OG” lo sorprendió con un cutter fulminante. Sin perder tiempo, subió al esquinero y ejecutó su movimiento final para sellar el triunfo ante un público encendido.

Je’Von Evans remató a Josh Briggs con un Súper Cutter desde el esquinero, asegurando la victoria por toque de espaldas y perfilándose como el próximo aspirante al máximo campeonato de NXT.

► ¿Qué pasará con Je’Von Evans y Josh Briggs tras NXT No Mercy?

Evans seguramente buscará colocarse como candidato al título, pero Josh Briggs seguramente no se quedará con las manos cruzadas y buscará revancha.