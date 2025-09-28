NXT No Mercy: Ethan Page retiene ante Tavion Heights y el Hijo de Dr. Wagner lo reta

La rivalidad entre Ethan Page y Tavion Heights llegó a otro nivel en NXT con una lucha sin misericordia por el Campeonato Norteamericano. Page, representante de Canadá, y Heights, exluchador olímpico ofrecieron un combate lleno de intensidad y momentos de alto impacto.

Desde el inicio, ambos mostraron que la enemistad era real. Tavion atacó con agresividad y buscó llevarse la victoria con llaves técnicas, incluyendo una dormilona desde el esquinero. Page respondió con su fuerza y experiencia, ejecutando un súper powerslam que preparó el terreno para su movimiento final. Con el Twisted Grit, Ethan Page logró someter a Heights y retener el Campeonato Norteamericano NXT, dejando claro que su reinado sigue intacto.

El cierre del encuentro no fue solo para Page. Tras la lucha, en la pantalla gigante apareció El Hijo de Dr. Wagner Jr., Campeón Latinoamericano AAA, quien desafió abiertamente al canadiense, prometiendo que pronto ambos títulos podrían estar en juego. La tensión entre ambos campeones apunta a un choque de titanes que podría unir los campeonatos Norteamericano y Latinoamericano en un futuro cercano.

«I have eyes on your North American Title.»@luchalibreaaa Latin American Champion @hijodewagner has a warning for @OfficialEGO. 😳 pic.twitter.com/Myag19ACQZ — WWE (@WWE) September 28, 2025

¿Qué sigue para Ethan Page y El Hijo de Dr. Wagner Jr.?

Con el desafío abierto del Campeón Latinoamericano AAA, un enfrentamiento entre Page y Hijo de Dr. Wagner Jr. se perfila como el próximo gran choque internacional, donde ambos títulos podrían estar en juego y la rivalidad alcanzar nuevas alturas.