NXT NO MERCY 2025 .— Oba Femi defenderá el Campeonato NXT ante Ricky Saints, quien ganó su oportunidad tras imponerse a Josh Briggs en una lucha por ser el retador número uno después de que Femi retuviera el título ante Je’Von Evans en Heatwave, y desde entonces ha proclamado que su momento ha llegado. El reinado de Femi ha sido dominante: ha derrotado a varios retadores de peso, aplastando resistencias con su poder y control del ring. Pero Saints llega creyendo que la era del dominio absoluto debe interrumpirse: ha insistido en que Femi no podrá sostener su reinado mucho más tiempo, especialmente ante un oponente hambriento y rápido como él. ¿Logrará coronarse? La acción de NXT se emite desde el FTL War Memorial, en Fort Lauderdale, Florida.

El cartel de NXT No Mercy 2025 es:

NXT No Mercy 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

NXT NO MERCY 2025.

 

 

