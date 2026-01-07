NXT New Years Evil: Tatum Paxley se impone a Izzi Dame

por

La rivalidad entre dos amigas fue la encargada de abrir NXT New Years Evil, donde dos luchadoras que fueron aliadas por mucho tiempo, ahora se odian y no se pueden ver ni en puntura.

Tatum Paxley y Izzi Dame apostaron desde el inicio por un estilo directo y contundente. Dame utilizó su poder para dominar en varios pasajes, castigando a su rival en los esquineros y llevándola incluso a ringside, mientras Paxley resistía y buscaba espacios para contraatacar.

La lucha fue subiendo de intensidad con intercambios constantes, llaves de castigo y momentos de gran reacción del público, destacando un Spanish Fly que dejó a ambas tendidas y cambió el ritmo del combate.

Momentos claves

Tras varios intentos fallidos de Dame por sentenciar el encuentro con powerbombs y castigos a ras de lona, Paxley logró sobrevivir, conectar un german suplex y finalmente subir al esquinero para ejecutar un 450 Splash definitivo que le dio la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

La victoria consolida a Tatum Paxley muestra que aún en solitario es una rival complicada y que su «locura» es un arma muy peligrosa.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos