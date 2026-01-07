NXT New Years Evil: Tatum Paxley se impone a Izzi Dame

La rivalidad entre dos amigas fue la encargada de abrir NXT New Years Evil, donde dos luchadoras que fueron aliadas por mucho tiempo, ahora se odian y no se pueden ver ni en puntura.

Tatum Paxley y Izzi Dame apostaron desde el inicio por un estilo directo y contundente. Dame utilizó su poder para dominar en varios pasajes, castigando a su rival en los esquineros y llevándola incluso a ringside, mientras Paxley resistía y buscaba espacios para contraatacar.

La lucha fue subiendo de intensidad con intercambios constantes, llaves de castigo y momentos de gran reacción del público, destacando un Spanish Fly que dejó a ambas tendidas y cambió el ritmo del combate.

► Momentos claves

Tras varios intentos fallidos de Dame por sentenciar el encuentro con powerbombs y castigos a ras de lona, Paxley logró sobrevivir, conectar un german suplex y finalmente subir al esquinero para ejecutar un 450 Splash definitivo que le dio la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria consolida a Tatum Paxley muestra que aún en solitario es una rival complicada y que su «locura» es un arma muy peligrosa.