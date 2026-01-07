NXT New Years Evil: Izzi Dame sorprende y arrebata el Campeonato Norteamericano a Thea Hail

La noche comenzó de forma caótica. Thea Hail apareció para defender el Campeonato Norteamericano, pero fue brutalmente atacada por Blake Monroe antes de que el combate pudiera realizarse. Tras la intervención de oficiales y la expulsión de Monroe por orden de Ava, la campeona decidió cumplir su palabra y lanzar un reto abierto.

Varias luchadoras respondieron, pero cuando parecía que Tatum Paxley sería la retadora, Izzi Dame apareció por sorpresa para atacar a Hail por la espalda y tomar su lugar, entrando directamente a la lucha titular.

Ya en el combate, Dame aprovechó el desgaste previo de la campeona para imponer su poder con powerslams, corner spears y castigos constantes en los esquineros. Hail mostró coraje y logró reaccionar con un DDT, suplexes y varios intentos de Kimura Lock, desatando la ovación del público.

► Momentos claves

Thea intentó asegurar la victoria buscando el Kimura desde el esquinero, pero Izzi Dame lo evitó con una poderosa sit-out powerbomb desde la segunda cuerda, suficiente para lograr la cuenta de tres y sellar el cambio de campeonato.

► ¿Qué pasará ahora?

Izzi Dame inicia su reinado como Campeona Norteamericana de NXT respaldada por Shawn Spears y Nijko Vance, mientras Thea Hail tendrá que reponerse de tan dolorosa derrota parra intentar conseguir una revancha.