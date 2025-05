NXT: Mike Santana venció a Tavion Heights

Esta noche, en la más reciente edición de NXT, y en la segunda lucha de la noche, vimos cómo el luchador de TNA Wrestling, Mike Santana, hizo su esperado debut luchístico en NXT y en WWE y dejó una buena sensación de boca. Logró vencer a Tavion Heights de No Quarter Catch Crew.

Ambos luchadores comenzaron con un forcejeo y toma de réferi. Luego intercambiaron llaves de rendición, hasta que Santana conectó unas patadas voladoras sobre Heights. Después lo castigó con un uppercut europeo en el esquinero y lo estrelló contra la lona, rematándolo con un sentón bombazo.

Heights intentó aplicarle un supléx dejándolo de cabeza en el aire, pero Santana escapó. Aun así, Heights logró impactarlo con un supléx alemán, pero Santana respondió con el clásico The Three Amigos y buscó la cuenta de tres, aunque Heights resistió el toque de espaldas.

Heights lanzó a Santana contra la lona e intentó debilitarlo con un candado de rendición a la cabeza, pero Santana se liberó con una patada al rostro y luego le dio un machetazo al pecho.

Después lo sorprendió con una patada enzuigiri y un cutter giratorio, pero Heights volvió a resistir el intento de cuenta. Heights reaccionó con un supléx de estómago contra estómago seguido de un azotón contra la lona, pero Santana lo contrarrestó con un destroza caras sobre los hombros. Finalmente, Santana conectó su remate Spin The Block para llevarse la victoria.

Después de la lucha, Heights abrazó a Santana. Santana le levantó el brazo en señal de respeto, mientras Charlie Dempsey observaba molesto y negaba con la cabeza.

