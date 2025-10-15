NXT: Matt Cardona cayó ante Josh Briggs

Matt Cardona en WWE NXT 14 octubre 2025

En la más reciente edición de NXT, y en la primera lucha de la noche, el talentoso y querido luchador, Matt Cardona, volvió a tener una lucha oficialmente bajo la marquesina de WWE. Y es que se enfrentó a Josh Briggs, aunque no fue el resultado esperado, pues el luchador de NXT ganó el combate sobre el luchador de TNA.

El final llegó cuando Josh quería hacerle un chokeslam a Matt, pero este logró aplicarle un DDT. Luego, Matt le dio golpes con el antebrazo en el esquinero a su rival y le conectó un Unprettier para llevarse un toque de espaldas que casi le da la victoria. Josh luego casi gana tras un chokeslam. Briggs intentó usar su cadena para castighar a Matt, pero el réferi se la quitó y Matt estuvo a punto de ganarle tras conectarle su Radio Silence.

Josh Briggs en WWE NXT 14 de octubre 2025

► Momento clave de la lucha entre Matt Cardona y Josh Briggs en NXT

Pero, Josh respondió con un powerbomb y aunque se lanzó con una plancha desde elesquinero, Cardona lo recibió con las rodillas en alto. Cardona conectó a Briggs con un codazo volador y buscó un Tornado DDT, pero Briggs se liberó, lo empujó y le conectó un rodillazo volador que sí le dio la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

No se sabe qué pasará. Ha habido problemas internos en TNA, con luchadores amenazando a su presidente, Carlos Silva, con renunciar si no mejora la imagen con la que TNA está quedando con esta invasión o showdown como lo quisieron llamar ahora. ¿Seguiremos viendo luchadores de TNA en NXT y viceversa? Solo el tiempo lo dirá y aquí en SÚPER LUCHAS lo reportaremos.

Matt Cardona en WWE NXT 14 octubre 2025
