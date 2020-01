Regresa «Cuenta de dos» con otro de los temas de actualidad. A falta de pocos días para la celebración del Royal Rumble 2020, y en especial de la campal, muchos han dejado caer la posibilidad de que este año sea especial.

Al igual que pasara en Survivor Series 2019 donde por primera vez se midieron las tres marcas de WWE entre sí, Raw, SmackDown y NXT, todo parece indicar que este año cada elenco podría contar con diez participaciones dentro del combate, es decir, con un tercio del protagonismo pero en «Cuenta de dos» nos vamos a plantear ¿Sería justo o sería bueno para el espectáculo que NXT se apoderada de 10 puestos?

► Sí, NXT debería tener 10 luchadores en el Royal Rumble 2020

Creo que es más que merecido. Los tiempos han cambiado, los elencos han evolucionado y NXT hace tiempo que dejó de ser la marca de desarrollo con base en Florida (aunque siga con los shows de Full Sail ya hace varios años que realiza giras mundiales).

Lo demostró durante el fin de semana de Survivor Series 2019 cuando barrió a Raw y SmackDown dejando, tanto al elenco femenil como al varonil con el brazo en alto sobre Superestrellas de la talla de Bayley, Charlotte Flair, Nakamura, AJ Styles o como el mismísimo Randy Orton, que tuvo que claudicar ante Matt Riddle.

Sólo por esta razón ya merece NXT entrar con diez participantes en la campal. Nada tiene que envidiar la marca oro y negra al resto de marcas de WWE. Tiene talento de sobras. Si miramos a las superestrellas de NXT podríamos estar viendo a talentos que fácilmente podrían ser considerados favoritos para ganar el Royal Rumble como Finn Balor, Keith Lee, Adam Cole, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano o el mismo Matt Riddle.

Todos los años vemos como se «malgastan» entradas en el Royal Rumble con talentos que sabemos de antemano que van de «relleno» al ring, talentos como Zack Ryder, Curt Hawkins o Bo Dallas que ocupan una plaza que bien podría ocupar Ciampa o que podría ocupar incluso Dominik Dijakovic; Superestrellas de poder mucho más intimidante.

Sería un paso más en la ruptura de barreras entre marcas. Además otra buena gestión del evento, como sucedió en Survivor Series conllevaría más tiempo de exposición para NXT, cosa que no le vendría nada mal inmerso en plena guerra como está con AEW. Sería otro empujón para que a marca comandada por Triple H volviera a dominar en las audiencias como hizo hasta antes de Navidades. 10 de Raw, 10 de Smackdown y 10 de NXT es la mejor solución para el universo WWE que así lo reclama.

► No, NXT no debería tener 10 luchadores en el Royal Rumble 2020

No podemos obviar que NXT ha subido como la espuma desde que consiguiera la victoria en Survivor Series 2019. Al César lo que es del César pero hasta aquí podemos llegar. Los directivos de WWE ya advirtieron tras aquel evento que la distinción entre marcas sería más evidente y que no volvería a haber invasiones por parte de nadie. WWE se cuidará de dejar claro que el elenco principal son Raw y SmackDown y ninguno más. Cierto es que NXT ya no es la marca de desarrollo, pero tampoco se le considera «elenco principal».

Tener 10 entradas de cada marca restaría muchas posibilidades, muchas sorpresas y nos quitaría mucha de las emociones. Siempre sabemos que va a haber alguna Superestrella sorpresa, o algún regreso esperado con lo cual alguna de las marcas se quedaría con menos de diez entradas en el combate, algo que se nos antoja imposible.

Esta decisión podría sentar un peligroso precedente ya que en un futuro podríamos estar pidiendo que NXT UK tuviera su cuota de talento en el combate o que 205 Live también contara con ella. No estamos en contra de tener uno o dos participantes de cada una de las marcas de WWE, pero la simple idea de que se cuenta con un tercio de los puestos nos dejaría a la gran mayoría de Superestrellas sin papel en uno de los mayores eventos del año.

Hay elementos considerados «jobbers» que bien merecen un «homenaje» a estas alturas del año, justo antes de WrestleMania y que tenerles sobre el ring puede dar pie a espectaculares eliminaciones y segmentos como ya hemos visto en más de una ocasión con Santino Marella o Titus O´Neil.

Por todo ello creemos que el Royal Rumble 2020 debería contar con las dos o tres entradas típicas de fuera del elenco principal, llámense sorpresa o llámense NXT y poco más.

Y tú, ¿crees que NXT debería tener 10 entradas en el Royal Rumble 2020? Déjanos tus comentarios justo debajo.