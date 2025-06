NXT: Luca Crusifino golpeó a Tony D’Angelo

En la más reciente edición de NXT, hubo un momento bastante interesante, en donde Luca Crusifino golpeó a Tony D’Angelo y todo el mundo está preguntándose si lo hizo a propósito o si fue accidental.

Channing “Stacks” Lorenzo realizó una promo, donde habló sobre su rivalidad con Tony D’Angelo que provocó la ruptura de La Familia D’Angelo, seguida de un resumen con imágenes destacadas del conflicto.

En backstage, se vio a Tony D’Angelo gritándole a Luca Crusifino, diciéndole que lo vería en el ring, mientras Luca lucía confundido. Luego, Tony D’Angelo hizo su entrada al ring y dijo que como “El Don”, uno debe estar siempre alerta y no bajar la guardia.

D’Angelo expresó que no entendía qué estaba pasando, pero que lo único que quería de Luca Crusifino era su confianza y lealtad, cosas que no estaba recibiendo. Tony llamó a Crusifino al ring para hablar hombre a hombre.

Crusifino salió al ring y le preguntó a D’Angelo si así era como quería resolver las cosas. D’Angelo le respondió que si iba a mentir, lo haría frente a él y frente a los fanáticos, y le preguntó qué pasó cuando Stacks lo llevó al desierto.

Crusifino confesó que Stacks lo secuestró, pero luego decidió dejarlo ir. D’Angelo lo confrontó por no haberlo ayudado en su lucha contra Stacks en NXT Battleground, y Crusifino explicó que no sabía qué hacer, especialmente porque Tony venía acumulando derrotas.

Crusifino dijo que tuvo que tomar una decisión por su cuenta y optó por no ayudar a Tony D’Angelo. Tony entonces le preguntó si se estaba alineando con Stacks, y Crusifino pareció querer hacerle una promesa.

La música de Stacks sonó y este salió acompañado por tres guardaespaldas personales. Stacks declaró que nunca había dudado de la lealtad de Crusifino, a diferencia de D’Angelo, y que incluso lo salvó en el desierto.

Stacks le dijo a Crusifino que sabía lo que tenía que hacer, y acto seguido, él y sus guardaespaldas atacaron a Tony D’Angelo. Crusifino intervino para defender a Tony, y cuando intentó golpear a Stacks, terminó golpeando a D’Angelo por error. Stacks retrocedió mientras los comentaristas se preguntaban si Crusifino lo hizo a propósito.

OH NO! 😲

After his loyalty was questioned, @LucaCrusifino just hit @TonyDangeloWWE! 😱@Stacks_WWE #WWENXT pic.twitter.com/5KDbnB8JFS

— WWE (@WWE) June 18, 2025