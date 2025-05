NXT: Lola Vice venció a Fallon Henley

Esta semana, en la más reciente edición de NXT, y en la cuarta lucha de la noche, vimos cómo Lola Vice logró vencer a Fallon Henley en una corta, pero interesante lucha. El combate comenzó con ambas forcejeando y en toma de réferi en el centro del ring. Vice conectó un par de patadas al pecho de Fallon Henley e intentó una tercera, pero Henley se la bloqueó.

Vice castigó la pierna de Henley con una palanca y le aplicó una llave al brazo, pero Henley respondió con un antebrazo. Vice conectó una huracarrana sobre Henley, pero Henley rebotó la cabeza de Vice contra la cuerda superior y luego usó el poste del ring para golpearla con una patada.

Henley atacó a Vice en la esquina con patadas y le incrustó la bota en el cuello, luego la remató con un Lariat y buscó la cuenta. Vice se liberó, pero Henley la mantuvo castigada con una llave de sumisión y luego la atrapó en una rodada a espaldas. Vice volvió a resistir, pero Henley le conectó varios codazos.

Ambas intercambiaron derechazos en el centro del ring hasta que Vice impactó a Henley con varios antebrazos al pecho y una ráfaga de patadas. Vice intentó aplicar una palanca al brazo, pero Henley logró escapar colocándola en toque de espaldas. Vice se zafó, pero Jacy Jayne apareció en la ceja del ring para encarar a Vice.

OH NO! 😬@jacyjaynewwe tried to help out @FallonHenleyWWE and it backfired…@lolavicewwe #WWENXT pic.twitter.com/lXpmhs4oej

— WWE (@WWE) May 21, 2025