NXT: Lola Vice vs. Kendal Grey termina sin decisión rumbo a Stand & Deliver

En combate por una oportunidad por el Campeonato de Mujeres de NXT en Stand & Deliver, Lola Vice se enfrentó a Kendal Grey, acompañada por Wren Sinclair, en una lucha que terminó en confusión.

El duelo comenzó con un intercambio a ras de lona, donde ambas buscaron imponer condiciones con llaves y contrallaves. La lucha se mantuvo pareja en los primeros minutos, sin una clara dominadora.

Vice tomó la iniciativa con ataques más agresivos, llevando a Grey contra las cuerdas y castigándola con patadas y ofensiva en el esquinero. Incluso logró conectar el Three Amigos, aunque no fue suficiente para asegurar la victoria.

Grey respondió con su agilidad, equilibrando el combate con suplex y ataques rápidos, además de intentar someter a su rival con distintas llaves. El intercambio se volvió constante, con ambas encontrando oportunidades.

En la recta final, la lucha se trasladó a ringside, donde la intervención de Fatal Influence generó distracciones. Esto provocó un error de cálculo de Vice, quien impactó contra las escaleras metálicas, permitiendo a Grey retomar el control momentáneamente.

► Momento clave

El combate terminó en confusión cuando Lola Vice atrapó a Kendal Grey en un Triangle Choke, pero Grey logró ejecutar un suplex con puente para la cuenta de tres al mismo tiempo que se rendía. El árbitro no percibió la rendición, lo que generó una decisión polémica sin resultado oficial.

► ¿Qué pasará?

La falta de una decisión clara deja en el aire quién será la retadora en Stand & Deliver. La intervención de Shawn Michaels sugiere que la situación será revisada, lo que podría poner a ambas en el duelo titular.