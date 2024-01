NXT: Lexis King venció a Trey Bearhill

En la más reciente edición de NXT, el talentoso Lexis King, se enfrentó a Trey Bearhill, quien empezó el combate con la ofensiva, lanzando una serie de patadas y puñetazos, pero King logró revertir esto y aplicarle dolorosos machetazos al pecho.

Tras esto, Trey también le respondió así y le hizo la japonesa a King para, luego, caerle encima en el esquinero con un splash. Trey atacó con un azotón contra la lona a King, pero falló un elbow drop desde el esquinero.

Poco después, King pudo atacar con una superkick, una patada y un rodillazo en la espalda a Trey, dejándolo listo para rematarlo con su movida final, The Coronation, y llevarse la victoria por cuenta de tres.

Una nueva victoria más para Lexis King, quien va construyendo su propio camino, muy alejado de su padre, Brian Pillman.

Statement. Made. @LexisKingWWE gets the win over Trey Bearhill! #WWENXT pic.twitter.com/pwP2EPdito

— WWE (@WWE) January 24, 2024