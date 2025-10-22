NXT: Leon Slater retuvo ante Channing Lorenzo

En la más reciente edición de NXT
, vimos cómo el Campeón División X de TNA
Wrestling, Leon Slater, logró retener el título ante «Stacks» Channing Lorenzo.
► Momento clave de Leon Slater vs. Channing Lorenzo
La lucha estuvo entretenida, de toma y dame.
Channing atacó con un supléx, pero Leon le respondió con un sunset flip y su Utopia. Leon luego arrojó a Arianna Grace fura del encordado y logró atacar a Channing con su sentón bombazo de 450 grados para ganar la lucha y retener el título.
► ¿Y ahora qué?
Pues, por ahora, Slater hará equipo con Evans para una lucha especial ante dos talentos mexicanos en NXT Halloween Havoc 2025, este sábado 25 de octubre desde el Findlay Toyota Center en Prescott Valley, Arizona.