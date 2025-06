NXT: Lash Legend venció a Kelani Jordan

En la más reciente edición de NXT, y en la segunda lucha de la noche, vimos cómo Lash Legend venció a Kelani Jordan para clasificar a la lucha fatal de cuatro esquinas de la próxima semana, que definirá a la retadora por el Campeonato Femenil NXT que ostenta Jacy Jayne y cuya defensa titular será en el evento premium WWE Evolution 2 2025.

La lucha comenzó con Legend aplicándole un azotón contra la lona a Jordan. Kelani respondió con una botaza a la cara seguida de un Rolling Thunder. Luego encerró a Legend en una llave a la cabeza, la derribó con una huracarrana y la sacó del ring con unas patadas voladoras, para después lanzarse con un Asai Moonsault.

Jordan consiguió una cuenta de dos tras una rodada a espaldas, pero Legend usó su tamaño para resistir un Slingshot Sunset Flip. Luego la conectó con una Pump Kick que le dio otra cuenta de dos, y la atrapó en una Gory Torture Rack.

Kelani escapó con agilidad y le aplicó un Codebreaker, luego la derribó y le conectó un codazo en carrera. Después ejecutó un Sliced Bread y un Five Star Frog Splash, pero solo logró una cuenta cercana.

Legend reaccionó con un potente antebrazo que dejó aturdida a Jordan. Kelani la derribó con una patada, pero Legend la bloqueó con un golpe a la espalda justo cuando intentaba el One of a Kind.

Jordan invirtió un superpléx en una plancha cruzada, pero Legend resistió. Luego, levantó las rodillas para bloquear una plancha con giro de 450 grados. Finalizó el combate con su Bow and Arrow Side Slam para llevarse la victoria.

June 18, 2025